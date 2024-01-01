Май 2024 года стал самым холодным в Пермском крае за 55 лет В первую декаду июня жителей Прикамья ждёт тёплый период Поделиться Твитнуть

Завершившийся май стал самым холодным в Пермском крае с 1969 года. Средняя температура воздуха составила +6,4 градуса. Это на 5,1 градуса ниже нормы и на 0,4 градуса холоднее апреля нынешнего года. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. Всего холодный период в регионе продолжался 33 дня, с 29 апреля.

Впереди жителей Прикамья ожидает относительно устойчивое тепло. Первая декада июня пройдёт на фоне положительной аномалии температуры воздуха. Атмосферные осадки будут носить в основном конвективный характер и сопровождаться грозами.

В первые дни лета днём ожидается повышение дневной температуры воздуха до +23…+28 градусов, в отдельные сутки местами не исключены первые в этом году 30-градусные отметки. В целом декада ожидается теплее нормы на два с половиной градуса, а сумма осадков будет больше нормы в среднем на 20%.

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