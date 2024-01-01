Экс-главред Business Class трудоустроился в пермский медиахолдинг «Магма» Владимир Владимиров стал заместителем руководителя онлайн-проектов Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», бывший главный редактор делового еженедельника Business Class Владимир Владимиров нашёл работу в пермском медиахолдинге «Магма». Он занял позицию заместителя руководителя онлайн-проектов.

«Мы очень рады, что Владимир вошёл в нашу команду. У нас уже есть опыт работы с ним — над обновлением сайта краевой газеты «Звезда». После того как он ушёл из БК, мы сделали ему предложение работать с нами», - рассказала руководитель онлайн-проектов холдинга Екатерина Заякина.

По её словам, сейчас «Магма» усиливает команду онлайн-направления — как редакцию онлайн-СМИ, так и редакцию социальных сетей.

Напомним, Владимир Владимиров покинул пост главреда в марте. Вместо него исполняющей обязанности была назначена журналист издания Кристина Суворова.

СМИ писали, что его уход с руководящего поста был добровольным и связан с «определёнными разногласиями по внутренним процессам в издании».

Владимир Владимиров возглавлял издание чуть дольше года, с января 2023-го. На этом посту он сменил основателя газеты Вадима Сковородина.

Медиахолдинг «Магма» объединяет несколько изданий: краевую газету «Звезда», деловое издание «Капитал Weekly», портал «ВКурсе.ру» и радиостанцию «Эхо Перми», сетевым партнёром которой было «Эхо Москвы», а сейчас «Спутник».

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