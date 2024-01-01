В пермской газете Business Class сменился главный редактор Владимир Владимиров ушёл в отставку Поделиться Твитнуть

В пермском деловом еженедельнике Business Class сменился главный редактор. В отставку ушёл занимавший этот пост Владимир Владимиров. Исполняющей обязанности главреда назначена журналист издания Кристина Суворова. Кадровые изменения произошли на текущей неделе.

Как сообщил Владимир Владимиров газете «Коммерсантъ-Прикамье», его уход с руководящего поста добровольный и связан с «определенными разногласиями по внутренним процессам в издании». При этом он назвал время, проведённое в редакции еженедельника, насыщенным и интересным, а Суворову — одним из лучших журналистов города.

Владимир Владимиров возглавлял издание чуть дольше года, с января 2023-го. На этом посту он сменил основателя газеты Вадима Сковородина.

Еженедельник издается с 2004 года. Издателем выступает ООО «Центр деловой информации».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.