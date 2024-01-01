На улице Ленина в Перми после ДТП иномарка вылетела на тротуар Поделиться Твитнуть

Водителя красной иномарки успокаивает другая женщина / фото: Иван Колобов

Утром 6 июня после жёсткого ДТП на перекрёстке улиц Ленина и Плеханова в Перми, возле Городской клинической больницы № 2, рядом с памятником Ф.Х. Гралю, иномарка вылетела на тротуар, сообщил сайту perm.aif.ru очевидец.

По его словам, в аварии столкнулись два автомобиля. После удара красная иномарка, которой управляла девушка, вылетела на тротуар. Второй автомобиль, за рулём которого был пожилой мужчина, оказался на другой стороне улицы.

На кадрах ролика, который отправил изданию очевидец, видна красная иномарка, которая стоит на тротуаре с открытым капотом. Рядом разбросаны комки земли и травы с газона, по которому проехал автомобиль. Девушка, которая была за рулём, находится в шоковом состоянии, её успокаивает другая женщина.

Предположительно, авария произошла в результате того, что на перекрёстке один из автомобилей не пропустил другой.

О пострадавших не сообщается.

В ГИБДД информацию об аварии пока не прокомментировали.

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