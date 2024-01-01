Писатель Павел Селуков 20 июня проведёт встречу с читателями в Перми Он приедет впервые за четыре года Поделиться Твитнуть

Фото: Владислава Кузнецова

Пермский писатель Павел Селуков, который не был в краевой столице уже четыре года, проведёт встречу с поклонниками своего творчества 20 июня в Доме Мешкова (ул. Монастырская, 11).

Он расскажет о новой книге «Нелюди» (18+), о работе в качестве сценариста фильмов и сериалов, а также почитает свои рассказы.

Встреча с Селуковым состоится 20 июня в 16:00.

«Он привезёт журнальный вариант романа, который выйдет этой осенью. Желающих оказалось намного больше, чем планировали, и регистрация закончилась уже через два часа. В связи с этим было решено продолжить встречу в этот же день — в 19:00 в арт-кофейне Good News (ул. Петропавловская, 39)», — рассказали «Новому компаньону» организаторы встречи.

При этом Селуков пробудет в Перми неделю и, возможно, проведёт ещё одну встречу с читателями.

Сейчас спектакли рассказам Селукова идут в нескольких российских регионах. Его первый спектакль «Купи слона» был поставлен в Перми.

Напомним, в майском номере журнала «Знамя» вышла первая часть романа «Нелюди» (18+). Вторая часть выйдет в июне, а осенью планируется отдельное издание книги. Это будет уже пятая книга автора после четырёх сборников рассказов.

Павел Селуков родился в Перми в 1986 году. В 30 лет увлёкся литературным творчеством и стал писать рассказы, публикуя их на своей странице в социальных сетях. В 2019 году вышел первый сборник его рассказов «Халулаец» (18+). В том же году вышел ещё один сборник — «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» (18+), попавший в шорт-лист двух престижных литературных премий: «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

В 2021 и 2023 годах вышли третий и четвёртый сборники рассказов писателя — «Как я был Анной» (18+) и «Рагнарёк, или Попытка присвоить мир» (18+).

Как ранее писал «Новый компаньон», в мае состоялась встреча с Алексеем Ивановым, который не проводил публичные встречи в Перми более 10 лет.

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