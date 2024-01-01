Журнал «Знамя» начал публикацию романа пермского писателя Павла Селукова «Нелюди» В июне автор планирует приехать в Пермь, чтобы рассказать о своей новой книге и встретиться с читателями Поделиться Твитнуть

Павел Селуков

Владислава Кузнецова

В майском номере журнала «Знамя» вышла первая часть романа пермского писателя Павла Селукова «Нелюди». Вторая часть выйдет в июне, а осенью планируется отдельное издание книги. Об «Новому компаньону» рассказал сам писатель.

Это уже пятая книга автора после четырёх сборников рассказов.

Во второй половине июня планируется приезд Селукова в Пермь (сейчас он живёт в Москве). Писатель проведёт презентацию своего романа и встретится с читателями.

Анонсируя выход книги, автор назвал её «роуд-муви, экзистенциальный боевик, действия которого происходят в России примерно в наши дни».

Павел Селуков родился в Перми в 1986 году. В 30 лет увлёкся литературным творчеством и стал писать рассказы, публикуя их на своей странице в социальных сетях. В 2019 году вышел первый сборник его рассказов «Халулаец»(18+). В том же году вышел ещё один сборник — «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» (18+), попавший в шорт-лист двух престижных литературных премий: «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

В 2021 году вышла третья книга писателя — «Как я был Анной» (18+). В октябре того же года в Москве была впервые вручена литературная премия имени Валентина Катаева. Ей отмечают выдающееся художественное произведение современного автора в жанре рассказа. Первым лауреатом этой премии стал Павел Селуков с рассказом «Эмигрант из Беднолэнда».

Осенью 2023 году в издательстве «Альпина Паблишер» вышел четвёртый сборник рассказов — «Рагнарёк, или Попытка присвоить мир» (18+). В него вошли разнородные рассказы — от антиутопий и коротких зарисовок из жизни до самоироничных историй.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.