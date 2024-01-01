Зарплатные предложения в Пермском крае впервые превысили запросы соискателей Средняя предлагаемая зарплата в мае составила 54,4 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

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В мае 2024 года предлагаемая зарплата в Пермском крае в среднем составила 54,4 тыс. руб., это на 16% больше, чем предлагалось в начале года. Ожидания соискателей в мае сложились на уровне 50 тыс. руб. «Зарплатные предложения впервые превысили зарплатные ожидания», — отметили эксперты hh.ru.

В пятёрку профессиональных сфер, где работодатели заметнее всего подняли зарплаты, вошли: «Медицина, фармацевтика» (+34,5% к началу года, средняя предлагаемая зарплата в мае составила 51,1 тыс. руб.), «Юристы» (+33,7%, 49,1 тыс. руб.), «Строительство» (+31%, 77,9 тыс. руб.), «Добыча сырья» (+29%, 79,8 тыс. руб.) и «Сельское хозяйство» (+29%, 82 тыс. руб.).

Как отметила Оксана Сидлецкая, директор hh.ru на Урале, так называемая, «зарплатная гонка» стала основным инструментом повышения привлекательности в условиях жёсткой конкуренции за персонал. Несколько лет запросы значительно превосходили предложения работодателей, но с 2021 года появился устойчивый тренд на сокращение этого разрыва.

«В процессе усугубления ситуации на рынке труда велика вероятность достижения не только точки равновесия в зарплатных ожиданиях и запросах, но и инверсивной ситуации. Сейчас мы видим, что в Пермском крае предлагаемая зарплата на 9% превышает ожидаемую», — заключила Сидлецкая.

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