В Прикамье похоронили участника СВО Дмитрия Михайлова Он погиб в начале апреля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Большесосновского округа

В Большесосновском округе 5 июня похоронили участника спецоперации, уроженца с. Черновское Дмитрия Михайлова.

Как рассказал глава Большесосновского муниципального округа Владимир Тресков, Дмитрий Михайлов родился 18 ноября 1979 года в с. Черновское. В 1997 году окончил Черновскую среднюю школу, а после получил профессиональное образование по специальности «электрик». После учёбы отслужил в армии.

В конце февраля этого года мужчина подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Он погиб в начале апреля в ходе выполнения боевых задач.

Прощание с воином состоялось в Черновском СДК. Со словами соболезнования к родным и близким, односельчанам погибшего обратились глава округа Владимир Тресков, военный комиссар по Большесосновскому и Частинскому районам, подполковник запаса Сергей Кислов и председатель общественной организации ветеранов-участников локальных войн «Боевое братство» Андрей Карепанов.

Указом президента РФ Владимира Путина Дмитрий Михайлов посмертно представлен к государственной награде – Ордену мужества. Орден передан на вечное хранение его матери Нине Александровне.

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