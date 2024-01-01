На СВО убили жителя Прикамья Василия Федосеева Его похоронят 6 июня в Косе Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Косинского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Косинского округа Василий Федосеев. Об этом сообщает администрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Василий Федосеев родился 24 ноября 1979 года рождения. В сентябре 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ и уехал в зону СВО.

Службу он проходил в должности водителя-электрика отделения связи взвода связи мотострелкового батальона 30 отдельной мотострелковой бригады.

Мужчина погиб 17 апреля этого года при выполнении задач. Как именно, местные власти не сообщили.

Администрация Косинского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с военнослужащим пройдёт 6 июня в деревне Абрамово Косинского округа на ул. Ленина,171. Затем на площади у местного КДЦ в Косе состоится траурный митинг.

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