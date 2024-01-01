В мэрии Перми сообщили о мошенниках, которые представляются чиновниками Они звонят пенсионерам и просят предоставить паспортные данные Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми зафиксированы случаи, когда пенсионерам звонят неизвестные люди, называя себя сотрудниками администрации или депутатами Пермской городской думы. Лжечиновники просят пожилых людей указать паспортные данные, якобы для того, чтобы получить социальные выплаты. Об этом рассказали в администрации Перми.

В мэрии уточнили, что людей приглашают в один из офисов администрации по ул. Ленина, 23, чтобы получить новые социальные выплаты, но для этого нужно сообщить по телефону паспортные данные.

В пресс-службе горадминистрации советуют горожанам сохранять бдительность и быть внимательными, призывая не сообщать незнакомцам персональные данные. Вся информация о мерах социальной поддержки опубликована на официальном сайте мэрии.

Отметим, это уже не первый случай, когда жителям города поступают сообщения от имени якобы городских или краевых чиновников. Волна таких сообщений была в конце прошлого года и в начале этого.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.