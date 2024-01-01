Алёна Бронникова Пермское УФАС в прошлом году включило в реестр недобросовестных 161 поставщика С начала этого года в реестр попали уже 59 поставщиков Поделиться Твитнуть

По итогам прошлого года в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) пермское управление антимонопольной службы включило 161 компанию. Из них 38 — уклонившихся от заключения контракта и 123 — с кем контракты были расторгнуты в одностороннем порядке. Такие данные привёл руководитель ведомства Александр Плаксин на общественном совете при Пермском УФАС России.

В целом в 2023 году в антимонопольный орган поступило 192 обращения заказчиков о включении в РНП уклонившихся от заключения контракта участников. С начала текущего года в ведомство поступило 81 аналогичное обращение, из них в реестр попали 16 лиц.

В прошлом году заказчики также направили 273 обращения о включении в реестр участников, с которыми контракты были расторгнуты в одностороннем порядке, а в этом году поступило 100 таких обращений, из них недобросовестными были признаны 43 лица.

«Около трети всех лиц, включённых в РНП, приходится на сферу медицинских закупок, ещё треть — на дорожное строительство и содержание дорог. Основная причина роста обращений в 2023 году — невозможность исполнения контракта в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. В их числе — экономические ограничения, санкции, проблемы с логистикой и другие», — отметили в УФАС.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Алексей Зарубин сообщил, что в прошлом году в регионе по закону о контрактной системе (ФЗ №44) было заключено свыше 220 тыс. контрактов, расторгнуто менее 5%, чаще всего решение принимается по соглашению сторон. Объём закупок составил около 160 млрд руб. с учётом региональных и муниципальных средств. По закону о закупках (ФЗ №223) — около 30 млрд руб.

В конце прошлого года в краевое минзакупок поступил ряд предложений по борьбе с недобросовестными участниками закупок, некоторые уже начали реализовывать на федеральном уровне.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в РНП попал подрядчик по благоустройству пермских кладбищ ООО «ГСК «НорСтрой». Пермское УФАС установило, что компания допустила нарушения в рамках выполнения работ по контракту с МКУ «Пермблагоустройство».

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