Подрядчик по благоустройству пермских кладбищ остался в реестре недобросовестных Арбитраж признал законным решение Пермского УФАС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края поддержал решение антимонопольного органа включить ООО «ГСК «НорСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Пермское УФАС установило, что ООО, выполняя работы в рамках заключённого с МКУ «Пермблагоустройство» контракта по содержанию и ремонту элементов благоустройства кладбищ «Заозёрское» и «Северное» на сумму около 16 млн руб., допустило нарушения.

В частности, подрядчик должен был выкорчевать деревья к концу прошлого года, чтобы подготовить 20 га площадей для новых захоронений и проездов между кварталами. Однако обязательства не были выполнены в срок.

В своё оправдание подрядчик сообщил, что заказчик не предоставил информацию о том, какие именно деревья нужно срубить, однако этот аргумент не помог.

Из-за срыва работ заказчик в одностороннем порядке разорвал контракт и направил в Пермское УФАС обращение о включении ООО «ГСК «НорСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков.

Антимонопольщики после проверки пришли к выводу, что подрядчик без объективных причин уклонился от исполнения контракта, и в январе 2024 года включили сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

ООО «ГСК «НорСтрой» пыталось оспорить решение в суде. Но Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию антимонопольного органа.

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