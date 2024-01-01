В Перми расселили аварийный дом на Инженерной, 15 В здании жил 21 человек Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Как сообщили в управлении жилищных отношений Перми, завершилось расселение аварийного многоквартирного дома по ул. Инженерной, 15. Этот дом, построенный в 1934 году, был признан аварийным ещё 5 февраля 2015 года.

В здании — 13 жилых помещений. Их общая площадь составляет 405,7 кв. м. В них проживал 21 человек. Им всем, в зависимости от формы собственности, выдали денежную компенсацию или благоустроенное жильё. Аварийный дом чиновники пообещали снести в этом году.

Получить консультацию по поводу расселения, более подробно узнать о порядке компенсаций и о предоставлении жилого помещения пермяки могут в Управлении жилищных отношений (ул. Горького, 18).

Консультации предоставляются по тел.: 207-50-06, 207-50-19 и 207-50-59.

Подать заявление на получение возмещения или предоставление жилого помещения можно во время личного приёма: понедельник — четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 13:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.