Учёные из Перми научились извлекать из вредного борщевика пользу Сорняк хотят направить на борьбу с грибковыми инфекциями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Учёными Пермского государственного научного исследовательского университета (ПГНИУ) подана заявка на патент по извлечению эфирного масла из борщевика Сосновского. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу вуза.

Разработка предполагает получение из борщевика эфирного масла с помощью паровой дистилляции, выход готового продукта из сырья — 4%. Это масло может стать доступным средством для противогрибковой обработки продуктов питания, растений, помещений животноводческих хозяйств.

В настоящее время ученые-химики работают над технологией получения из борщевика препаратов для противогрибковой защиты животноводческих и птицеводческих предприятий не только Прикамья, но и всей России.

Ранее сообщалось, что, согласно подсчётам властей, в Пермском крае 55 тыс. га засорено борщевиком. Среди всех площадей больше всего неиспользуемых земель сельхозназначения — 37 тыс. га. Ещё 14 тыс. га приходится на земли населённых пунктов и примерно по 2 тыс. га — на полосы отвода дорог и на земли лесного фонда. При этом распространяется борщевик по территории Пермского края неравномерно. В одних территориях им засорены тысячи гектаров, в других его почти нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.