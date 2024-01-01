Учёные из Перми научились извлекать из вредного борщевика пользу
Сорняк хотят направить на борьбу с грибковыми инфекциями
Учёными Пермского государственного научного исследовательского университета (ПГНИУ) подана заявка на патент по извлечению эфирного масла из борщевика Сосновского. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу вуза.
Разработка предполагает получение из борщевика эфирного масла с помощью паровой дистилляции, выход готового продукта из сырья — 4%. Это масло может стать доступным средством для противогрибковой обработки продуктов питания, растений, помещений животноводческих хозяйств.
В настоящее время ученые-химики работают над технологией получения из борщевика препаратов для противогрибковой защиты животноводческих и птицеводческих предприятий не только Прикамья, но и всей России.
Ранее сообщалось, что, согласно подсчётам властей, в Пермском крае 55 тыс. га засорено борщевиком. Среди всех площадей больше всего неиспользуемых земель сельхозназначения — 37 тыс. га. Ещё 14 тыс. га приходится на земли населённых пунктов и примерно по 2 тыс. га — на полосы отвода дорог и на земли лесного фонда. При этом распространяется борщевик по территории Пермского края неравномерно. В одних территориях им засорены тысячи гектаров, в других его почти нет.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.