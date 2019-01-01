Алёна Беляева Борщевик атакует В Пермском крае выберут регоператора по борьбе с борщевиком Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году в краевом бюджете впервые запланированы средства на организацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Краевой минсельхозпрод на конкурсной основе определит регионального оператора, одной из задач которого будет проведение работ по уничтожению сорняка в пяти пилотных районах. Кроме того, регоператор должен будет разработать и внедрить технологии идентификации, учёта и отработать методы уничтожения растения. В территориях уже начали борьбу с ним.

На борьбу с борщевиком в следующем году власти потратят почти 46 млн руб.: 30 млн руб. — из краевого бюджета, 15,8 млн руб. — из местных бюджетов. Только на муниципальные средства планируется провести работы на площади 7,2 тыс. га. Из них 5,6 тыс. га приходится на земли сельхозназначения, 0,9 тыс. га — на земли населённых пунктов, 0,6 га — на земли прочего назначения. При этом 87% площадей будет очищено от борщевика механическим методом, оставшиеся 13% обработают химикатами.

Со следующего года изменится и организация борьбы с борщевиком. Впервые на конкурсной основе выберут компанию-оператора. Помимо обработки территории от борщевика на площади не менее 1,8 тыс. га оператор должен будет обеспечить разработку и внедрение технологии идентификации и учёта очагов борщевика в регионах. «Одной из главных задач компании-оператора станет отработка применения химического метода борьбы с борщевиком на пилотных территориях. Нужно подобрать оптимальный способ и состав внесения химикатов для того, чтобы, решая одну проблему, не создать новые. С борщевиком нужно бороться, но важно также не навредить почве, животным, насекомым и растениям», — отмечает министр сельского хозяйства Оксана Бреднева.

Для этого предполагается применить методы учёта проективного покрытия с использованием космомониторинга. Благодаря этой работе в течение нескольких лет будут собраны данные о распространённости борщевика на территории края. Снимки предполагается делать в момент цветения сорняка, для того чтобы чётко определить границы его распространения и степень густоты распределения растений по территории.

Эксперты говорят, что у такого способа учёта и оценки есть свои преимущества. В этом случае отсутствует прямой контакт человека с борщевиком, а значит, нет риска получить ожоги. Однако нельзя полностью отказываться от пешего обхода. «Применение цифровых технологий позволяет более точно, быстро и дёшево выявлять районы распространения борщевика, — говорит заведующий кафедрой растениеводства ПГАТУ профессор Сергей Елисеев. — Пеший обход территории требует много времени для измерения границ участка, оценки того, как густо или редко растут там растения борщевика. Но отказываться от него полностью нельзя, поскольку это самый эффективный способ выявления малых или скрытых участков произрастания борщевика».

Карта борщевика

Согласно недавним подсчётам властей, в Пермском крае 55 тыс. га засорено борщевиком. Среди всех площадей больше всего неиспользуемых земель сельхозназначения — 37,1 тыс. га. Ещё 14 тыс. га приходится на земли населённых пунктов, 2,1 тыс. га — на полосы отвода дорог и 1,8 тыс. га — на земли лесного фонда.

На портале «Управляем вместе» сформирована интерактивная карта, на которой отображены 1439 участков произрастания борщевика (с указанием конкретного адреса, площади, назначения земли). В краевом минсельхозе говорят, что жители уже сейчас могут увидеть, где и в каком количестве он растёт. Кроме того, они могут направлять информацию об обнаружении этого растения. Это поможет властям корректировать карту и своевременно реагировать на его появление.

При этом распределяется борщевик по территории Пермского края неравномерно. В одних территориях им засорены тысячи гектаров, в других его почти нет (в Гайнском МО и ЗАТО Звёздный). В Кишертском районе засорено всего 9 га. «У нас хозяйства не культивировали борщевик, — объясняет глава Кишертского района Тамара Конопаткина. — Он был к нам занесён в основном со стороны Суксунского и Берёзовского районов». В следующем году из муниципального бюджета на борьбу с борщевиком в Кишерти будет направлено 200 тыс. руб.

Напомним, что в 1980-е годы борщевик активно выращивали как кормовую культуру. Сорным растением борщевик Сосновского был признан только в 2015 году. Тогда он попал в категорию вредных растений отраслевого классификатора сорных растений России. Прежде всего из-за агрессивности этой культуры и её способности оставлять на коже человека ожоги.

Конкурентов у борщевика нет, ни одна другая культура вытеснить его не может, рассказывает Сергей Елисеев. Одно растение борщевика едино­временно может произвести до 20 тыс. семян, которые легко распространяются и могут лежать в почве до 10 лет. Именно поэтому для того, чтобы вывести это растение, нужно обрабатывать одну и ту же территорию систематически, каждый год, и именно до начала цветения борщевика. «Это нужно делать для того, чтобы новые семена не попадали в почву, — говорит Елисеев. — Благо одно растение борщевика цветёт только один раз в жизни. Через 10 лет обработки можно гарантировать, что борщевик больше на этом участке не вырастет. Можно провести работы быстрее, но тогда нужно будет использовать «красные» дозы химикатов, после применения которых будет нанесён серьёзный урон окружающей среде».

В приоритете

В краевом министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, что в следующем году отберут на конкурсной основе муниципалитеты, которым будут выделены средства на софинансирование борьбы с борщевиком. Уже известно, что при отборе важное значение будет иметь наличие в местном бюджете собственных средств на эти цели и плана очищения территории.

Ещё один значимый критерий — площадь земельных участков, засоренных борщевиком. Муниципалитет также должен будет взять на себя обязательство проводить работы по борьбе с борщевиком на каждом засорённом участке в течение трёх лет.

На сегодняшний день в пятёрке территорий с самыми большими площадями произрастания борщевика — Нытвенский, Чернушинский, Пермский, Кудымкарский и Соликамский районы.

В Соликамском районе площадь, поражённая борщевиком, оценивается в 2,5 тыс. га. В прошлом году там уже обработали 20 га, выделив на эти цели 430 тыс. руб. из местного бюджета. В 2020 году в городском бюджете предусмотрено почти столько же. В территории рассчитывают, что поддержка со стороны края поможет активнее проводить работы. «Если к нам в территорию зайдёт региональный оператор, обладающий другими технологиями и финансовым ресурсом, то это будет большим подспорьем в борьбе с борщевиком, — говорит глава Соликамского городского округа Алексей Федотов. — Можно будет не только увеличить площадь обработки, но и сделать борьбу более эффективной. В муниципалитетах большого опыта нет, в прошлом году мы у себя только начали такую работу. А тут важно глубоко разбираться в теме».

Муниципальные власти уже занимаются очисткой территорий от борщевика. Поэтому и задача выявления собственников участков, на которых растёт сорняк, становится более актуальной. «Понятно, что очищать борщевик, если рядом находится заросший этим сорняком участок в частной собственности, бессмысленно, — говорит глава Оханского городского округа Дмитрий Байдин. — С него налетят семена на обработанный участок». Местные власти уже с этого года приступили к поиску таких недобросовестных собственников через Росреестр. А возможность привлечения к административной ответственности становится аргументом для недобросовестных собственников земель.