Алёна Бронникова Экс-ректора Пермского политеха могут назначить научным руководителем вуза Анатолий Ташкинов руководил ПНИПУ с 2011 по 2024 год Поделиться Твитнуть

Анатолий Ташкинов

Константин Долгановский

Бывший ректор Пермского политеха Анатолий Ташкинов может стать научным руководителем вуза. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники.

Изданию стало известно, что на новую должность Ташкинова якобы утвердил Учёный совет. При этом в самом вузе на запрос информации не ответили.

Анатолий Ташкинов в 1979 году окончил факультет «Авиадвигатели» ПНИПУ (специальность «Динамика и прочность машин»). В университете начал работать с 1988 года и прошёл путь от доцента кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» до профессора. Через 10 лет стал проректором по новым технологиям обучения, а в 2000-м — по учебной работе. С 2005 по 2011 год Анатолий Александрович занимал должность первого проректора, а с 2011 года работал в должности ректора вуза.

Приказом Минобрнауки 26 апреля 2024 года и.о. ректора ПНИПУ был назначен Антон Петроченков. Анатолий Ташкинов продолжает работу в университете в другой должности. В апреле он получил медаль «За безупречный труд и отличие» от Минобрнауки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.