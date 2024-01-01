Бывший ректор Пермского политеха награждён медалью Поделиться Твитнуть

Анатолий Ташкинов

Константин Долгановский

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова вручила Анатолию Ташкинову медаль «За безупречный труд и отличие». Церемония вручения одной из самых высоких ведомственных наград минобрнауки состоялась 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В 1979 году Ташкинов с отличием окончил факультет «Авиадвигатели» ПНИПУ (специальность «Динамика и прочность машин»). Начал работать в университете с 1988 года и прошёл путь от доцента и старшего научного сотрудника кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» до профессора. В 1998 году стал проректором по новым технологиям обучения, а в 2000-м — по учебной работе. С 2005 по 2011 год Анатолий Александрович занимал должность первого проректора, с 2011 по апрель 2024-го — должность ректора Пермского политеха. Он доктор физико-математических наук, лауреат премии президента РФ в области образования, почётный работник высшего профессионального образования РФ, лауреат Строгановской премии за выдающиеся достижения в науке и технике.

Приказом Минобрнауки России с 26 апреля 2024 года и.о. ректора Пермского политеха назначен Антон Петроченков.

По согласованию с минобрнауки России Анатолий Ташкинов продолжает работу в университете.

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