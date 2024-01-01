Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Чусовской музей стал первым победителем премии «Прорыв года» В музее будет создана экспозиция, посвящённая истории металлургии Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Конкурс «Прорыв года» для муниципальных музеев региона был учреждён в этом году министерством культуры Пермского края по инициативе губернатора Дмитрия Махонина.

Со своими проектами заявились шесть музеев:

— Соликамский краеведческий музей с проектом «Сказки ТРИлобитика»;

— Гайнский краеведческий музей им. А.Я. Созонова с проектом «Страницы истории лесного края»;

— Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова с проектом «Родня. Продолжение»;

— Музей-заповедник «Сользавод» (Соликамск) с проектом «Соль. Быт. Люди»;

— Ильинский краеведческий музей с проектом «Хранители»;

— Чусовской музей с проектом «Железный город», который и стал победителем.

Заседание конкурсной комиссии состоялось 4 июня, а 5 июня, на заседании правительства Пермского края, о конкурсе и его победителе рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Ежегодно музеи в городах и сёлах Пермского края имеют возможность создать свой проект и получить на него финансирование, участвуя в конкурсе творческих проектов, направленных на модернизацию музейного дела. Лучшие реализованные проекты могут претендовать на премию «Прорыв года» и 1 млн руб. на своё развитие как музейной площадки.

В этом году в числе первых претендентов — шесть муниципальных музеев с интереснейшими проектами, посвящёнными истории и культуре Пермского края, реализованными в прошлом году. Среди тем, которые волновали музейщиков, — возрождение забытых народных промыслов, истории археологического наследия региона, тайны Пермского моря и локальные художественные феномены. Музейные проекты обращались к важным событиям — трёхсотлетию Перми, Году педагога и наставника в России.

Фестиваль исторической реконструкции «Железный город» (12+), организованный Чусовским музеем, прошёл в июле 2023 года вблизи археологического памятника Саломатово городище. Гостем фестиваля стала писательница Ксения Гашева с презентацией книги о Чусовом.

По словам Аллы Платоновой, 1 млн руб., полученный музеем как победителем конкурса «Прорыв года», будет направлен на создание экспозиции, посвящённой истории металлургии, в составе которой будет макет старинной доменной печи в натуральную величину.

Алла Платонова также сообщила, что Чусовской музей несколько дней назад стал призёром ещё одного конкурса, на сей раз уже федерального: он занял второе место в конкурсе муниципальных музеев России «Музей в городе N».

Конкурс «Прорыв года» отныне будет проводиться ежегодно.

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