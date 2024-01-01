В 2024 году в Прикамье планируют расселить 79 тысяч квадратных метров аварийного жилья Другое жильё или компенсации получат 6,67 тысячи человек Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства 5 июня чиновники отчитались о ликвидации аварийного жилищного фонда в регионе. Об итогах реализации мероприятий в 2023 году и планах на 2024 год рассказала заместитель министра строительства Пермского края, начальник управления жилищной политики Фаина Минх.

По данным Минх, с 2019 по 2023 год в Прикамье было расселено 729 тыс. кв. м аварийного жилья. Из них 499,17 тыс. кв. м было ликвидировано в связи с физическим износом, а остальное было признано аварийным в силу техногенной аварии в Березниках.

«Это третий результат по ликвидированному аварийному жилищному фонду в РФ за последние годы. Внутри региона темпы ликвидации такого жилья за последние пять лет увеличились в 3,5 раза. Это стало возможным благодаря тому, что, помимо нацпроекта, Пермский край с 2019 года реализует собственные мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда», — пояснила Минх.

Если в прошлом году в Прикамье было расселено 67,17 тыс. кв. м, то в этом году власти планируют расселить 79,03 тыс. кв. м, или 6,67 тыс. человек.

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