Алёна Бронникова Первый вечерний культурный забег «РУТС» в Перми откроет празднование Дня города Для мероприятия подготовят уникальный аудиогид Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Эдуарда Соснина

В Перми 11 июня пройдёт первый вечерний забег в истории городских трейлов «РУТС». Бежать можно с любой скоростью, всей семьёй с детьми и с питомцами. Забег станет мероприятием-спутником «Пермского марафона».

Мэр Перми Эдуард Соснин анонсировал в telegram-канале маршрут трасс. Событие пройдёт под лозунгом «Стартуем на закате!».

«11 июня состоится культурный забег "РУТС" в Перми. Старт спортивному мероприятию будет дан у Пермского театра юного зрителя. Финишируем в том же месте — у Пермского ТЮЗа, открывая празднование Дня города», — рассказал глава города.

Маршрут забега будет пролегать через Пермский театр оперы и балета, органный зал, Речной вокзал, Дом Мешкова и ТРЦ «iMall Эспланада».

Идея «РУТС» состоит не в соревновании на скорость, а в знакомстве с городом в беговом формате. В Перми мероприятие пройдёт впервые, для этого будет записан свой уникальный аудиогид, который расскажет о локациях на маршруте. Дистанции забега составят 5 и 10 км, участники будут бежать группами по 20-30 человек с небольшим интервалом.

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