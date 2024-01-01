Зарина Ситдикова Представлен новый дизайн футболок и медалей для участников Пермского марафона – 2024 За три месяца до события на него зарегистрировалось почти 7 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми состоялась презентация обновлённого дизайна футболок для участков VII Пермского марафона – 2024, который пройдёт 7–8 сентября. Новая экипировка была представлена журналистам в ходе пресс-конференции, посвящённой предстоящему событию.

Как и ранее цвета футболок будут разными в зависимости от выбранной дистанции. В этом году организаторы выделили три основных оттенка: лайм, асфальтовый и зелёный. К ним были подобраны дополнительные цвета для разных забегов. Обновлённый паттерн, то есть основное изображение на ткани, состоит из цифр 2, 0, 4, разбросанных в хаотичном порядке. Дополнительный графический элемент также состоит из цифр, но уже объединённых, что издалека можно принять за характерные пятна леопарда. Это, по мнению дизайнеров, символизирует скорость и выносливость бегунов.

«Цвета футболок этого года яркие, броские и интересные. Для участников забега на 300 м – голубой оттенок, бегуны на 3 км получат экипировку фиолетового цвета, на 5 км – бирюзового, на 10 км – серого. А те, кто стартует в самых серьёзных дистанциях, неожиданно поменяются цветами. Красные футболки получат участники полумарафона, а яркие жёлтые с градиентом получат самые выносливые спортсмены – марафонцы», – рассказали на пресс-конференции.

Футболки всех цветов представили амбассадоры Пермского марафона Наталья Данилова, Алексей Деткин, Татьяна Пушкарёва, Евгения Субботина и Юлия Орехова.

По словам главного судьи Пермского марафона Анны Кожевниковой, в этом году маршруты для забегов остались неизменными. Как и раньше соревнования включают в себя дистанцию для колясочников на 300 м, детский забег на 1 км, а также забеги на 3 км, 5 км, 10 км, полумарафон (21,1 км) и марафон (42,195 км). Нововведением этого года станет эстафета «Экиден», которая в отличие от предыдущих лет будет включать в себя шесть этапов разной протяжённости – от 4,9 км до 10,3 км.

Помимо этого, будут организованы семейные забеги. Регистрацию на них прошла уже 31 многодетная семья, а самой многочисленной стала семья с пятью детьми. В честь Года семьи для таких участников предусмотрены скидки. Бесплатно пробежать любую дистанцию смогут также участники СВО.

Всего на данный момент в Пермском марафоне зарегистрировалось уже почти 7 тыс. человек. Как отметил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин, это не только пермяки, но и бегуны из других регионов страны.

Зарина Ситдикова

Традиционно все участники по окончании забегов получат медали. В этом году на ней изображена выдра. Автор дизайна награды – художник-скульптор Рустам Исмагилов напомнил, что все медали Пермского марафона посвящены коми-пермяцкому промысловому календарю. В нём животные идут по порядку, исходя из тех периодов, в которые можно было на них охотиться: медведь, олень, горностай, росомаха, лось. На первой медали, изготовленной в 2017 году, был изображён сам календарь, а не конкретный обитатель леса.

«Выдра – прекрасный, энергичный и быстрый зверёк. Я надеюсь, что на марафоне все будут такие же. Символично, что сегодня, 29 мая, отмечается Всемирный день выдры», – сказал Рустам Исмагилов.

По словам Сергея Сапегина, в год 10-летия Пермского марафона организаторы планируют разыграть ценный приз среди участников, которые соберут полный комплект наград с изображением календаря и всех входящих в него животных. В этом году призовой фонд события останется на прежнем уровне – победители марафона получат по 500 тыс. руб. (в прошлом году сумма была увеличена в связи с празднованием 300-летия Перми). Общая сумма призового фонда 2024 года составит около 2 млн руб.

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