В Индустриальной районе Перми снесли незаконную автомойку Поделиться Твитнуть

Под контролем судебных приставов в Индустриальном районе Перми снесена незаконно построенная автомойка «Городок». Она функционировала по адресу ул. Чердынская 7а, её площадь составляла 219 кв. м. Как установили контролирующие органы, бизнес предприниматель открыл на земельном участке, являющемся федеральной собственностью, без оформления прав пользования.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае выиграло суд против бизнесмена. Автомойку он должен был снести добровольно. Однако от выполнения решения суда уклонялся.

Судебные приставы взыскали с предпринимателя исполнительский сбор и дважды привлекли его к административной ответственности. Но и после штрафных санкций должник отказался сносить самовольную постройку. Тогда демонтаж произвели силами взыскателя. Все понесенные на снос расходы и более 50 тыс. руб. судебной неустойки будут взысканы с должника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю.

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