Алёна Бронникова СКР Прикамья устанавливает обстоятельства гибели подростка от удара молнии Трагедия произошла 3 июня Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи Нытвенского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому краю устанавливают обстоятельства гибели 14-летнего подростка. По предварительной информации, смерть наступила в результате воздействия атмосферного электричества.

Предварительно ведомство установило, что в вечернее время 3 июня мальчик со своим отцом находился на правом берегу Камы рядом с пос. Усть-Нытва. Начался ливень с грозой, и они укрылись под стоящими на берегу деревьями. В ствол дерева, под которым находился подросток, ударил разряд молнии, отчего мальчик упал и скончался на месте.

Следователи организовали проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Информация о произошедшем появилась в пермских соцсетях 4 июня. По словам очевидцев, мальчик отправился с отцом на рыбалку. Когда началась гроза, они спрятались под берёзу, молния и попала в мальчика. Мужчина делал ему искусственное дыхание, но ничего не помогло. Мальчик умер до приезда скорой помощи.

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