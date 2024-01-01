Алёна Бронникова В Пермском крае от удара молнии погиб 14-летний подросток Мальчик скончался до приезда скорой Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В соцсетях Пермского края появилась информация о том, что в Нытве от удара молнии погиб 14-летний подросток. Трагедия произошла 3 июня, когда мальчик отправился со своим отцом на рыбалку. Источник «Нового компаньона» подтвердил факт происшествия.

«Когда началась гроза, они спрятались под берёзу. В нескольких метрах от них ударила молния и попала в мальчика. Мужчина делал ему искусственное дыхание, но ничего не помогло. Мальчик умер», — публикует слова очевидцев сообщество «Пермь» ВКонтакте.

В министерстве здравоохранения Пермского края «Новому компаньону» также подтвердили информацию о вызове медиков. «Подросток скончался до приезда скорой медицинской помощи», — констатировали врачи. При этом причину гибели подростка в ведомстве назвать отказались.

Сейчас расследованием ЧП занимается следственный комитет, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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