Алёна Бронникова Суд удовлетворил иск прокурора к Пермскому цирку Учреждение обязали устранить нарушения пожарной безопасности Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил иск прокуратуры к Пермскому государственному цирку о необходимости принять меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Прокурор Мотовилихинского района совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Пермскому краю провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в цирке. В результате надзорных мероприятий было выявлено отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации, системы вытяжной противодымной вентиляции, автоматической установки пожаротушения в зрительном зале и другие нарушения.

По мнению ведомства, всё это создаёт реальную угрозу жизни и здоровью посетителей, включая детей и сотрудников цирка, а также животных в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации. В феврале прокурор обратился в суд с требованием к учреждению устранить выявленные нарушения.

Суд удовлетворил требования в полном объёме. После вступления решения в законную силу исполнение обязательства будет проконтролировано прокуратурой.

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