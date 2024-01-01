Прокурор подал в суд на Пермский цирк из-за нарушений пожарной безопасности Иск рассмотрит суд Мотовилихи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокурор Мотовилихинского района Перми и сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю провели совместную проверку соблюдения требований пожарной безопасности в Пермском государственном цирке. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В результате надзорных мероприятий выявлено отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации, нет системы вытяжной противодымной вентиляции, зрительный зал не оборудован автоматической установкой пожаротушения, обнаружены другие нарушения.

В ведомстве считают, что всё это создаёт реальную угрозу жизни и здоровью посетителей, включая детей, и сотрудников цирка, а также животных в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации.

После проверки прокурором было подано исковое заявление в Мотовилихинский районный суд о необходимости принять меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности в Пермском цирке.

Надзорный орган ожидает рассмотрение иска.

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