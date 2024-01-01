Алёна Бронникова Власти Прикамья объяснили, почему проект Дом счастья не получил губернаторский грант Победителями в 2024 году стали 66 инициатив Поделиться Твитнуть

Фонд грантов губернатора Пермского края опубликовал перечень победителей первого краевого конкурса социальных проектов НКО в 2024 году. Проект региональной общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» не вошёл в их число.

Как сообщается на официальной странице организации ВКонтакте, с 1 января у «Счастье жить» нет грантов, и в ближайшей перспективе они не ожидаются. Самый большой грант был получен на оснащение Дома счастья. По словам представителей организации, им необходимо обеспечить финансирование обязательных ежемесячных нужд, куда входят зарплаты педагогов и коммунальные платежи. Уже полгода услуги осуществляются за счёт благотворительных пожертвований.

В администрации губернатора «Новому компаньону» объяснили, что проект «Дом счастья — площадки стажировки» не получил поддержку Фонда грантов губернатора в 2024 году, так как рейтинг заявки составил 63,5 балла при проходных 71,75. При этом НКО пользуется другими формами финансовой поддержки.

«В 2021 году организация прошла конкурсный отбор, было заключено соглашение с администрацией губернатора Пермского края на три года о финансовой поддержке уставной деятельности НКО в сфере защиты прав и законных интересов детей-инвалидов. Ежегодно в течение трёх лет НКО выделялось по 700 тыс. руб. на уставную деятельность. В 2024 году было подписано новое соглашение до 2026 года включительно — о поддержке уставной деятельности в размере 1563 тыс. руб. ежегодно», — рассказали в пресс-службе.

В этом году победителями конкурса стали 66 проектов из 16 муниципальных образований Пермского края. Из них семь проектов направлены на поддержку детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

В октябре на ш. Космонавтов, 181а в Перми открылся Центр развития детей с особенными возможностями здоровья и поддержки семей «Дом счастья». Он рассчитан для детей с инвалидностью с 0 до 18 лет, а также на инвалидов с детства до 35 лет. Дети здесь получают помощь бесплатно.

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