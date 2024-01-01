Алёна Бронникова В День города в центре Перми развернут флаг России площадью 270 квадратных метров Полотнище разместят на эспланаде Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Департамент культуры и молодёжной политики Перми предложил 12 июня разместить на эспланаде флаг России площадью 270 кв. м. Мэр города Эдуард Соснин поддержал инициативу.

Он рассказал в своём telegram-канале, что полотнище разместят в День города утром, на склоне ул. Попова по направлению в центр города, ближе к ул. Петропавловской. Рядом с ним в течение дня волонтёры будут раздавать ленточки в цветах национального флага.

Ранее сообщалось, что 12 июня пермяков ожидают парад трамваев и праздничный салют. День города в этом году будет посвящён Году семьи и пройдёт под общим слоганом «Когда мы вместе — всё реально!». Мероприятия запланированы на площадках в разных районах, основные события пройдут в центре: на эспланаде и набережной. Празднование начнётся 11 июня с мероприятий в сквере им. Василия Татищева, которые пройдут с 23:00 до 00:30, а закончится 12 июня семиминутным фейерверком над Камой, который запустят с городского пляжа в 23:30.

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