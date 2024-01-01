В День города пермяков ожидают парад трамваев и праздничный салют Празднование в этом году будет посвящено Году семьи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году День города в Перми будет посвящён Году семьи. Празднование начнётся 11 июня с мероприятий в сквере им. Василия Татищева, которые пройдут с 23:00 до 00:30, а закончится 12 июня семиминутным фейерверком над Камой.

Все события пройдут в разных частях города под общим слоганом «Когда мы вместе — всё реально!». Центральными площадками станут эспланада и набережная Камы. Начало программы 12 июня запланировано в 11:00, на Аллее Доблести и Славы состоится торжественная церемония открытия памятных плит. Затем на площади перед зданием Заксобрания в 11:30 начнётся большой праздничный концерт «Мы — одна семья», который будет продолжаться в течение всего дня. Как отмечает мэрия, в этом году на главной сцене выступят творческие семьи пермяков.

В полдень начнётся парад трамваев, посвящённый 95-летию со дня запуска первого трамвая в Перми. Он откроется в 12:00, по ул. Петропавловской проследует колонна из 10 единиц служебных и пассажирских вагонов разных лет.

В центральном квартале эспланады будет сцена «Фестивальная», где с 12:30 выступят детские творческие коллективы учреждений культуры и досуга, а с 17:00 до 21:00 пермские диджеи представят свои лучшие сеты. С полудня на променадной части Камы откроются интерактивные программы. В ДК им. Солдатова в 16:00 состоится торжественный приём главы Перми.

Помимо этого в Перми пройдут разные спортивные, краеведческие и медиа-мероприятия, тематические выставки, акции, квесты, квизы, и флешмобы. Центральной концертной площадкой в Дзержинском районе станет сквер им. Дзержинского, в Индустриальном — парк им.Миндовского, в Кировском — парк «Счастье есть» и ДК им.Кирова.

В завершение Дня города с территории городского пляжа в 23:30 запустят семиминутный салют. Наблюдать его советуют с набережной на левом берегу Камы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.