Пермский краевой суд оставил в силе приговор экс-главе Центра исторической памяти Ранее Александра Чернышова приговорили к трём года условно Поделиться Твитнуть

Судебная коллегия Пермского краевого суда 4 июня оставила в силе приговор бывшему руководителю Центра исторической памяти Александру Чернышову, которого ранее признали виновным в попытке контрабанды культурных ценностей за границу. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Гособвинение, просившее приговорить Чернышова к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, посчитало приговор слишком мягким.

В свою очередь адвокат осуждённого и сам он просили не менять приговор.

Напомним, 4 апреля Индустриальный районный суд Перми приговорил Александра Чернышова к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Его признали виновным в покушении на контрабанду культурных ценностей из РФ (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Речь идёт о попытке вывезти из Перми в Германию архив пермского «Мемориала»*. Чернышов признал вину полностью и заключил досудебное соглашение с прокуратурой.

*Международная общественная организация «Мемориал» признана иностранным агентом и ликвидирована по решению суда.

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