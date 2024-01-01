В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение 4 и 5 июня в регионе ожидается сильный дождь, крупный град, шквалистый ветер Поделиться Твитнуть

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Во второй половине дня 4 июня и в течение суток 5 июня в Пермском крае ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на сообщения Гидрометцентра.

В ГУ МЧС по региону подтвердили информацию и обратились к жителям с предупреждением о возможных ЧП на дорогах, а также связанных с падением деревьев и обрывом ЛЭП.

«Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — говорится в информации.

В период грозы необходимо воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство, укрыться в помещении, закрыть форточки в окнах.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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