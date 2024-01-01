Наблюдательный совет Пермского госуниверситета одобрил создание трёх новых научных центров Руководство вуза представило программу развития до 2030 года Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

И.о. ректора ПГНИУ Игорь Германов на заседании Наблюдательного совета под председательством губернатора Дмитрия Махонина представил Программу развития вуза до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

В частности, в вузе предлагается создать три новых научных центра — в сфере искусственного интеллекта, перспективных биотехнологий и биомеханики. Эти направления названы «точками роста».

Также руководство вуза предлагает создать и оснастить две учебные лаборатории и Центр технологической поддержки обучающихся, который позволит заниматься научно-техническим творчеством и технологическим предпринимательством.

В планах — ремонты аудиторий, включая оснащение демонстрационной техникой. В помещениях книгохранения проведут капремонт и создадут новые аудитории и пространства для коллективной работы.

Наблюдательный совет университета в целом одобрил Программу развития с дальнейшей доработкой. В частности, губернатор Дмитрий Махонин поручил синхронизировать документ с федеральными задачами и программами, среди которых «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы».

«Ранее мы обсуждали перспективы Соликамского филиала ПГНИУ. Его развитие важно для Березниковско-Соликамской агломерации. Уверен, что в программе развития вуза должны быть обозначены предложения по повышению привлекательности этого филиала», – отметил Дмитрий Махонин.

Кроме того, университету рекомендовано определить кадровый спрос промышленности и готовить кадры, необходимые для экономики региона, в том числе в рамках целевого обучения.

В дальнейшем Программа будет направлена в министерство науки и высшего образования России для окончательного утверждения.

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