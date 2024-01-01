Алёна Бронникова В Перми разработали компьютерный тренажёр для специалистов пищевой промышленности Он позволит ускорить профподготовку кадров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Учёные Пермского политеха совместно со специалистами Росбиотеха создали структуру и математическую модель компьютерного тренажёрного комплекса (КТК) для обучения операторов пищевых производств. Его можно будет применять в мясной, молочной, кондитерской и других отраслях. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Разработка повысит объективность оценки качества профессиональных навыков. Виртуальная производственная среда может быть запущена как программа на компьютере, планшете, смартфоне и макете реального оборудования или основываться на применении технологий VR/AR. Преподаватель или инструктор может генерировать различные варианты упражнений для каждого обучающегося.

Система собирает данные о качестве совершаемых действий во время выполнения заданий и автоматически проверяет эти данные на соответствие нормативам. Информация отобразится в случае нажатия неверной кнопки, а в случае правильного действия система вычислит, сколько времени было потрачено на выполнение задания.

«Разработанная методика моделирования техпроцессов упрощает создание учебных курсов на КТК и формирует навыки у персонала на требуемом уровне. Оператор должен знать, как правильно и безопасно выполнить последовательность действий в требуемый момент времени, например, когда нажать кнопку или вводить формулы», — рассказал доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Иван Полевщиков.

КТК имитируют реальные производственные процессы и помогают практиковать навыки в безопасной и контролируемой среде. Как отметили в вузе, новый тренажёр поможет отечественным предприятиям ускорить профподготовку и повышение квалификации специалистов, от которых зависит безопасность технологических процессов и качественное импортозамещение продуктов на российском рынке.

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