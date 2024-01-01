В Перми разработали экономичный двигатель для беспилотников Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Молодые учёные Пермского политеха разработали малогабаритный двигатель для БПЛА с новаторской системой подачи топлива и возможностью дистанционного контроля параметров. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Умная система подачи топлива за счёт своих конструктивных особенностей позволит на 30% снизить затраты на производство и эксплуатацию такого рода двигателей, сохраняя при этом расход горючего и технические характеристики. Также сократятся затраты на ремонт, так как по сравнению с зарубежными силовыми установками наш двигатель будет обслуживаться в России», — пояснил один из разработчиков, студент кафедры «Авиационные двигатели» ПНИПУ Андрей Ширинкин.

Руководитель проекта, студент той же кафедры Даниял Асадихендустани, добавил, что высокие обороты двигателя (до 95 тыс. об/мин), маленькие габариты и вес всей силовой установки (4,5 кг) позволят БПЛА разгоняться до 500-700 км/ч. Разработка может использоваться во всех типах беспилотников и функционировать на высоте 8 тыс. м.

Сейчас политехники работают над созданием прототипа двигателя, который затем будет испытываться на соответствие технических характеристик и сравнение с конкурентными образцами.

По словам учёных, потенциально пользователями разработки могут стать МЧС России, службы доставки спецгрузов, сельское хозяйство, армия.

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