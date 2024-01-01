Алёна Бронникова Меньше половины жителей Перми согласны предоставить биометрические данные Растёт недоверие к уровню защиты персональной информации Поделиться Твитнуть

В Перми всего 36% готовы предоставить свои биометрические данные. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob. Исследование проводилось среди представителей экономически активного населения города.

«Чаще всего подобные предложения поступают от крупных банков и сайта Госуслуг. Биометрию могут собирать и работодатели (например, в целях обеспечения пропускного режима — по сетчатке глаза или отпечатку пальца). Впрочем соглашаются предоставить свои биометрические данные лишь 36% получивших такое предложение, каждый второй отказывается», — сообщили эксперты.

По данным сервиса, 16% опрошенных получали предложение сдать биометрические данные. Отказавшихся от сдачи мужчин оказалось больше, чем женщин, среди тех, кто сталкивался с подобными запросами. Кроме того, эксперты отмечают, что доля тех, кто не готов к сдаче биометрии, растёт. Это указывает на сильное недоверие к уровню защиты персональной информации в обществе.

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