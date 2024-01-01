В Перми «Мотовилихинские заводы» не смогли продать запчасти для РСЗО Торги не состоялись, так как не было подано ни одной заявки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил, что аукцион по реализации имущества, ограниченного в обороте, объявленный в апреле 2024 года, признан несостоявшимся. Информация появилась на ЕФРСБ.

В лот входили заготовки, запасные части, инструменты и принадлежности к боевым машинам реактивных систем залпового огня (РСЗО), транспортно-заряжающим, транспортным машинам и оборудование для технического обслуживания РСЗО. Начальная продажная цена лота составляла 204 320 080,33 руб. Аукцион должен был быть закрытым, то есть участвовать в нём могли только организации с лицензией на производство вооружений и боеприпасов.

Торги не состоялись, так как не было подано ни одной заявки.

Напомним, ПАО «Мотовилихинские заводы» было признано банкротом в 2018 году. В сентябре 2023 года имущественный комплекс предприятия купило АО «Ремдизель» (Набережные Челны, Татарстан) за 1,3 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.