Около 200 домов в Перми до середины июня по плану останутся без воды В «Новогор-Прикамье» назвали адреса Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

yandex.ru

В «Новогор-Прикамье» обнародовали график отключения воды в жилых домах, административных зданиях и объектах соцкультбыта до 16 июня 2024 года. В компании пояснили, что отключения плановые и связаны с ремонтными работами на сетях.

«Некоторые отключения проводятся в выходные, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений, — пояснили в «Новогоре» и призвали горожан внимательно изучить график и заблаговременно сделать необходимые запасы воды.

Часть отключений проводится из-за работ сторонних организаций на своих сетях, часть (замена задвижек и участков сетей, подключение и промывки вновь построенных водоводов и пр.) — необходима для работ на сетях «Новогора».

В ведомстве напомнили, что актуальная информация о плановых и ремонтно-восстановительных работах с отключением холодной воды размещается на сайте «Новогора» в разделе «Отключения». «Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям и приносим извинения за неудобства», — обратились к горожанам сотрудники коммунального предприятия, напомнив, что заявки на подвоз воды принимаются по тел. 210-06-80 и на e-mail: call@novogor.perm.ru.









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