Повышаются штрафы для ресурсоснабжающих организаций за плохое качество услуг ЖКХ Они начнут действовать с 9 июня Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

С 9 июня 2024 года в России ужесточается административная ответственность для ресурсоснабжающих организаций (РСО) за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Соответствующий закон с поправками в ст. 7.23 КоАП подписан президентом РФ в мае. Об этом напомнили в ИГЖН по Пермскому краю.

С конца текущей недели за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами виновная РСО будет наказываться предупреждением или наложением административного штрафа: на должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

При повторном совершении административного правонарушения должностные лица будут штрафоваться на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб., а юридические лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Размеры штрафов, которые действуют сейчас, были установлены ещё в 2007 году. В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает 1 тыс. руб., а для юридических — 10 тыс. руб.

«Поэтому РСО проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги», — заявлял председатель Государственной думы Вячеслав Володин, говоря о необходимости пересмотреть действующие размеры штрафов.

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