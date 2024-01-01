Алёна Бронникова В Прикамье закрыли движение по железнодорожному переезду у села Лобаново Движение автомобилей организуют по одной полосе Поделиться Твитнуть

В Пермском муниципальном округе на два дня закроют движение по железнодорожному переезду, который находится вблизи с. Лобаново. Как сообщает администрация муниципалитета, ограничения вводятся на два дня.

«В период ремонта железнодорожный переезд 4 км ПК 2 перегона Ферма—Осенцы, расположенный вблизи села Лобаново, будет закрыт для пропуска автотранспорта 3 и 4 июня с 8.00 до 17.00 (время местное)», — информирует ведомство.

Движение автомобильного транспорта будет организовано по одной полосе. При этом в случае внештатных ситуаций для тяжёлой и пожарной техники будет обеспечен пропуск.

На прошлой неделе краевой минтранс предупредил о временном прекращении движения всех видов транспорта по ул. Самаркандской в Перми на участке от ул. Грибоедова до ул. Глуховской. Ограничения введены с 1 июня по 1 сентября в связи с капитальным ремонтом улицы.

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