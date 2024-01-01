Рядом с аэропортом Пензы появилась табличка с надписью «Пермь» На ней указано расстояние до столицы Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: страница ВКонтакте Олега Ягова

Жители Пензы ответили на шутку пермских художников, создавших граффити для пассажиров, прибывающих в Пермь. У пензенского аэропорта установлена табличка, на которой указан город Пермь и расстояние до него.

«Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать», — рассказал на своей странице ВКонтакте первый зампредседателя правительства области Олег Ягов.

Как ранее писал «Новый компаньон», в мае арт-команда «Красим забор» изготовила на территории частного авиамузея в Перми огромную приветственную надпись «Добро пожаловать в Пензу!». Её могли видеть пассажиры самолётов, заходящих на посадку в аэропорту Большое Савино. Новость об этой акции быстро распространилась в соцсетях.

Директор музея Сергей Павлов тогда пояснил, что «пранковая» надпись-шутка заставит задуматься, «а всё ли то, что мы видим, является действительным?».

Павлов также добавил, что Пермь и Пензу часто путают.

«Мне кажется, это делают все, кто не из Перми или Пензы», — пояснил он.





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