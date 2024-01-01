За один день в Прикамье очевидцы спасли двух людей на пожарах Погибших и травмированных нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 31 мая произошли два пожара, в которых очевидцам удалось спасти двоих человек. Как сообщает краевое МЧС, оба пожара произошли в частных домах.

Один из них произошёл в Кудымкаре, в пер. Партизанском. Сообщение о пожаре поступило в 15:18. К месту вызова были направлены 16 человек и пять единиц техники. На месте было обнаружено, что происходит горение кровли частного жилого дома и надворных построек. Предварительная площадь пожара составила 80 кв. м. Огонь был ликвидирован в 16:00.

Погибших и травмированных нет. До приезда пожарных соседка спасла из горящего дома женщину, выведя её через дверной проём. Предварительно, причиной возгорания стало отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия бани от дымовой трубы.

Второй пожар произошёл на ул. Речной в Лысьве. Сообщение о нём поступило в 17:23. К месту вызова были направлены 20 пожарных и шесть единиц техники. Горение происходило в частном жилом доме. Пожар был потушен в 17:30. Предварительно, площадь составила — 12 кв. м.

В результате происшествия тоже обошлось без жертв, очевидцы успели вывести мужчину через дверной проём горящего дома. Предварительно причиной стал поджог: умышленные действия по уничтожению имущества и нанесению вреда здоровью человека.

В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины пожаров.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Кишертском лесничестве 31 мая был ликвидирован лесной пожар. Он стал восьмым в регионе с начала пожароопасного сезона. Его площадь составила — 0,3 га.

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