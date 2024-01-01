В Пермском крае ликвидировали лесной пожар Поделиться Твитнуть

фото: Пермский лесопожарный центр

В Пермском крае 31 мая ликвидировали лесной пожар. Он стал восьмым в регионе с начала пожароопасного сезона. Об этом сообщили в Пермском леспопожарном центре.

Возгорание произошло в Кишертском лесничестве. Очаг обнаружили по системе видеомониторинга. Его площадь составила — 0,3 га. Локализовали возгорание к 17.20 на площади 0,8 га. Ликвидировали к 20:00.

В тушении участвовали пятеро специалистов Кишертского лесничества и Кишертской лесопожарной станции. Было привлечено две единицы техники: УАЗ и пожарный автомобиль «Силант».

Всего с начала пожароопасного сезона в Прикамье площадь лесных пожаров составила 3,33 га. 100% возгораний были ликвидированы в течение первых суток.

В ведомстве напомнили, что функционирование Региональной диспетчерской службы СГБУ «Пермский лесопожарный центр» организовано в круглосуточном режиме. К дежурству привлечены сотрудники минприроды Прикамья, лесничеств, лесхозов. За пожарной обстановкой на территории более 4 млн га леса следят 55 видеокамер системы «Лесохранитель». По данным космического мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз с начала года отработано 80 термоточек.

Проводится авиапатрулирование лесов на самолётах АН-2 (Гайны и Ныроб) и вертолёте Robinson-44 (Березники). В труднодоступных территориях летчиками-наблюдателями был обнаружен лесной пожар на площади 0,6 га.

При наземном патрулировании сотрудники лесничеств и лесхозов и арендаторы лесных участков с начала сезона совершили 1770 выездов.

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