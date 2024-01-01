Житель Прикамья погиб на СВО в день своего 60-летия Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Осинского городского округа Пермского края с прискорбием сообщила, что в ходе специальной военной операции погиб осинец Владимир Туртыгин.

Владимир родился 25 декабря 1963 года в Осе, а 25 декабря 2023 года он, находясь в зоне СВО на Украине, ушёл на задание и не вернулся.

Местные чиновники и депутаты местной думы выразили глубокие соболезнования родным и близким Владимира Туртыгина. «Мы скорбим вместе с вами и надеемся, что поддержка друзей, родных и всех осинцев поможет вам пережить эту тяжёлую утрату», — говорится в информации властей.

Прощание с военнослужащим состоится 2 июня в 12:00 возле Осинского Дворца культуры (ул. Горького, 71).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне СВО погиб бывший сотрудник центра помощи детям из Прикамья Дмитрий Аристов. Его похоронили 31 мая.

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