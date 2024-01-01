Андрей Стрельцов «Амкар» на своём поле победил «Рубин-2» Это шестая победа подряд пермского футбольного клуба в чемпионате Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В субботу, 1 июня, «Амкар» на пермском стадионе «Звезда» в матче восьмого тура команд четвертой группы первенства второй лиги дивизиона Б встретился с «молодёжкой» казанского «Рубина». Этот поединок стал финальным действом детского фестиваля «Всероссийский день футбола», прошедшего в этот день в Перми.

«Красно-чёрные» сделали выводы из упущенной на последней минуте победы в предыдущем поединке и провели игру дисциплинированно. Уже на 11 минуте счёт на табло стал в пользу пермской команды. Отличился Илья Юрченко.

Гости бросился догонять, часто шли в быстрые атаки, но пробить своего бывшего вратаря Артёма Исмагилова, который сейчас играет за «Амкар», им не удалось. А на 65 минуте Александр Степанов здорово поймал на ошибке уже голкипера соперников и удвоил результат. В итоге 2:0 в пользу хозяев поля.

После восьми туров в турнирной таблице «Амкар» занимает вторую позицию, отставая от лидера кировского «Динамо» на одно очко.

Следующий поединок подопечные Андрея Блажка проведут 8 июня как раз против этого соперника.

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