Йога-марафон в Перми будет посвящён поддержке сбежавшей из реанимации девочки Участники соберутся средства для помощи Ирине Метляевой и десяткам других тяжелобольных детей Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

На следующей неделе в Перми состоится йога-марафон «Дышать», посвящённый поддержке подопечных фонда «Дедморозим», — тяжелобольным детям из Пермского края. Одним из таких ребёнком стала Ирина Метляева, которая четыре года назад, когда всю страну охватила пандемия коронавируса, покинула палату реанимации.

Из-за спинальной мышечной атрофии 9-летняя девочка дышит через специальную трубочку в горле и нуждается в расходных материалах к оборудованию, чтобы снова не оказаться в больнице. В поддержку Ирины и других ребят с проблемами дыхания 8 июня в спорткомплексе «Энергия» пройдёт благотворительный йога-марафон, сообщают организаторы.

«Шесть лет назад мы провели первый марафон, который так и назвали — «Дышать», — за все годы в нём приняли участие более 1000 увлечённых йогой людей. И это позволило 13 детям с тяжёлыми заболеваниями вовремя получить поддерживающее оборудование. Для Ирины Метляевой сейчас открыт экстренный сбор, потому что истекает запас фильтров, зондов и трубок к её аппаратам. Присоединяйтесь к йога-марафону: ваш выдох — это чей-то вдох!», — рассказала руководитель отдела финансирования «Дедморозим» Дарья Пикалова.

Сейчас родители Ирины делают всё возможное, чтобы спинальная мышечная атрофия, из-за которой девочка не может дышать самостоятельно, не сказывалась на качестве её жизни. Однако закупка материалов закупкой материалов. Взносы за участие в йога-марафоне помогут совершить ещё одно чудо для девочки.

На сегодняшний день в кислородной поддержке нуждаются 62 ребёнка из разных территорий Прикамья. У многих из них врождённые мышечные заболевания, из-за которых отказывают лёгкие. Домашние аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы делают возможной жизнь этих детей в семейных условиях, а не в больничном отделении, где есть опасность подхватить опасную инфекцию.

Напомним, йога-марафон «Дышать» состоится в обновлённом спорткомплексе «Энергия» 8 июня с 11:00 до 14:00. Он проводится, чтобы собрать средства для подопечных благотворительного фонда «Дедморозим», которым нужна кислородная поддержка. В частности, на эти деньги планируется приобрести оборудование для тяжелобольных детей в экстренных ситуациях.

В этом году марафон будет проходить уже пятый раз. Участие может принять любой желающий, даже тот, кто ранее не занимался йогой профессионально. Практики проведут тренеры студии Ирины Суворовой «Улитка», которая выступает соорганизатором. Также будет организовано детское пространство для ребят от 5 лет. Занятия пройдут в сопровождении сертифицированных тренеров по йоге под звуки живой музыки.

Присоединится к семейному мероприятию можно на сайте «Дедморозим».

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