В Перми на йога-марафоне соберут средства тяжелобольным детям Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

В обновлённом спорткомплексе «Энергия» в Перми 8 июня состоится благотворительный йога-марафон «Дышать». Его цель — сбор средств для подопечных благотворительного фонда «Дедморозим», которым нужна кислородная поддержка.

Как рассказали организаторы, йога-марафон «Дышать» проходит в Перми уже пятый раз, и стал доброй традицией.

По словам основателя студии йоги «Улитка» Ирины Суворовой, с появлением «студии йоги для неидеальных людей» у организаторов «открылось второе дыхание для добрых дел».

«Нам захотелось рассказать активным жителям города, как с помощью йога-практики сотворить чудо. Взносы за участие в нашем марафоне адресно поддержат ребят из разных уголков Прикамья, многие из которых не могут дышать самостоятельно. Ваш выдох — это чей-то вдох!» — рассказала Ирина Суворова.

Участие в марафоне может принять любой желающий, даже те, кто ранее не занимался йогой профессионально. Также будет организовано детское пространство для ребят от 5 лет. Занятия пройдут в сопровождении сертифицированных тренеров по йоге под звуки живой музыки. Регистрация на семейное мероприятие уже открыта на сайте «Дедморозим».

Как рассказала соучредитель фонда «Дедморозим» и опекун семерых детей с инвалидностью Надежда Ли, собранные на йога-марафоне средства позволят приобрести оборудование для тяжелобольных детей в экстренных ситуациях.

«Дело в том, что к аппаратам искусственной вентиляции лёгких и трахеостомам необходимы расходные материалы. Это особенно важно, когда состояние ребёнка нестабильное, и таких материалов может потребоваться больше, чем ожидалось. Поэтому участие каждого действительно может стать чудом, помощь нужна детям буквально как воздух», — отметила она.

Спорткомплекс «Энергия» расположен в центре Перми, рядом с эспланадой. Он оборудован необходимыми площадями и раздевалками, которые могут вместить около 300 человек. Именно столько участников было на марафоне 2019 года на Заводе Шпагина. Предыдущее мероприятие проводилось в 2020 году в режиме онлайн.

Всего же за годы проведения йога-марафона участники смоли собрать более 600 тыс. руб., что позволило 13 детям получить необходимое для дыхания оборудование.

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