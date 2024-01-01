В Перми началась установка аппаратов с кормом для уток и белок Поделиться Твитнуть

фото: Пермское городское лесничество

В Перми в ООПТ «Черяневский лес» установлены первые четыре аппарата с кормом для уток и белок. Они появились на комплексных местах отдыха «Семейная» и «Золотые пески», а также на детской площадке «Паутинка» и на входе в Черняевский лес с ул. Братьев Игнатовых. Стоимость корма для уток — 20 руб., для белок — 50 руб., оплатить можно картой. Об этом сообщает МКУ «Пермское городское лесничество».

На каждом аппарате размещена памятка с информацией о том, какой корм полезен лесным обитателям, а какой может навредить. Например, уткам противопоказаны хлеб, жареная и солёная еда (орешки, чипсы, сухарики, крекеры), а полезны сырые зёрна овса, проса, пшеницы, подсолнечника и тыквы.

В планах МКУ «Пермское городское лесничество» установить в Черняевском лесу ещё шесть таких аппаратов. Они появятся на пешеходных дорожках рекреационного назначения.

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