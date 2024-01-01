В Черняевском лесу Перми появились силуэты птиц, призванные спасти пернатых от гибели Поделиться Твитнуть

фото: МКУ «Пермское городское лесничество»

Сотрудниками МКУ «Пермское городское лесничество» приняты меры для предотвращения столкновения птиц в ООПТ «Черняевский лес» с малыми архитектурными формами, имеющими поликарбонатные прозрачные конструкции.

На них разместили силуэты птиц. Данный способ является распространённой практикой, позволяющей предотвращать столкновения пернатых с прозрачными поверхностями.

Соответствующие работы уже проведены на комплексных местах отдыха «Золотые пески» и «Солнечная поляна».

Кроме того, в МКУ «Пермское городское лесничество» проводят анализ возможности оклеивания прозрачных поверхностей малых архитектурных форм плёнкой, светящейся в ультрафиолетовом свете. Она также различима птицами и препятствует их столкновению с объектами и травмированию.

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