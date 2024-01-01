В Перми началась реорганизация школы №21 Завершить процедуру планируется к началу нового учебного года Поделиться Твитнуть

Школа №21 в Перми

yandex.ru

С июня в Перми начнётся процедура реорганизации школы №21. Родительской общественности учебного заведения чиновники представили дорожную карту всего процесса. Это произошло на встрече в Доме учителя 30 мая.

В частности, было заявлено, что все процедуры должны быть завершены к 1 сентября, то есть к началу следующего учебного года.

Учащимся начальных классов школы №21 предложено зачисление в школу №28 (ул. Луначарского, 4) целыми классами. Ученики средней и старшей ступени перейдут в гимназию №11, тоже классами, то есть с сохранением сложившихся учебных коллективов. Для размещения учащихся школы №21 в гимназии №11 будут задействованы восемь кабинетов на четвёртом этаже нового корпуса учреждения. При желании перехода в другие школы города власти пообещали сопровождение по выбору школ.

«Было задано много вопросов об организации образовательного процесса, о переходе детей. Все вопросы решаемы, отрабатываются в ручном режиме. Например, провели первую встречу с педагогами начального звена школы №21, повторную встречу назначили на конец июня», — отметила заместитель главы Перми Екатерина Мальцева.

Напомним, решение о реорганизации было принято после того, как проект реконструкции здания школы №21 (ул. Сибирская, 23) вновь получил отрицательное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. Специалисты пришли к выводу, что приспособить здание к современным требованиям технических регламентов, санитарных норм и других правил для размещения в нём школы, невозможно.

Ранее педагоги и родители учеников гимназии №11 выступили против «уплотнения» учащимися школы №21.

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