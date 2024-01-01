Общественный транспорт Перми переходит на летний режим работы С 1 июня в городе вводится сезонное расписание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте транспорта администрации Перми рассказали о подготовке автобусов и трамваев к летнему режиму работы. Речь идёт об изменении графика движения и проверке технического оснащения автобусов. Перевозчикам поручили подготовить автобусы и трамваи к наступлению теплой погоды.

Как рассказала глава дептранса Анатолий Путин, каждый год накануне лета «усиливаются проверки работы систем кондиционирования в общественном транспорте».

«Работа кондиционеров — это одно из требований контрактов с перевозчиками. Они должны быть исправны и включаться при среднесуточной температуре выше +20 градусов. Контроль за работой кондиционеров ведется сотрудниками контрольно-ревизорской службы непосредственно на линии», — пояснил Путин.

По словам чиновника, если в ходе проверки находят неработающий кондиционер, неисправные валидаторы или иных нарушения, то на перевозчика составляется акт-рапорт, чтобы по итогам месяца вынесети штраф.

Путин также призвал пермяков сигнализировать о неработающих кондиционерах через группу дептранса ВКонтакте или официальные обращения по почте: dt@gorodperm.ru.

С 1 июня вводится и сезонное расписание. Оно меняется ежегодно в связи с сезонным перераспределением пассажиропотока, поэтому некоторые маршруты переходят на летнее расписание. В этом году сокращать выпуск на многих маршрутов не будут из-за роста пассажиропотока относительно прошлого года, а также по причине ограничения движения трамваев на время ремонтов путей. При этом, увеличат количество рейсов на направлениях, популярных у дачников.

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